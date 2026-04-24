CJ Suceava a recepționat modernizarea drumului județean DJ 178B: 3,2 km asfaltați între Satu Mare și Grănicești

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Stelian Simerea, a participat vineri la recepția lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 178B, pe tronsonul Satu Mare – Grănicești.

Investiția, realizată prin Programul Național „Anghel Saligny”, a vizat un segment de aproximativ 3,2 kilometri și s-a ridicat la circa 15,5 milioane de lei (inclusiv TVA).

Drumul a fost adus la standarde moderne, având o lățime totală de 8 metri, astfel:6 metri parte carosabilă,două benzi de încadrare de câte 0,25 metri,două acostamente de câte 0,75 metri.Viteza de proiectare este de 50 km/h.

Lucrările au inclus și un sistem complet de colectare și evacuare a apelor pluviale:șanțuri și rigole pe o lungime totală de 5.244 metri,10 podețe transversale,34 de accese amenajate la proprietăți,12 drumuri laterale modernizate.De asemenea, a fost reabilitată trecerea la nivel cu calea ferată prin montarea unor dale noi din beton.

Modernizarea acestui tronson asigură condiții mult mai bune de trafic, crește siguranța participanților la trafic și oferă o conexiune mai bună între comunitățile din zonă.