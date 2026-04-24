Garda Forestieră Suceava în martie 2026: 107 mc lemn confiscat și amenzi de 229.000 lei

Personalul Gărzii Forestiere Suceava a desfășurat în luna martie 2026 un amplu program de controale, verificând respectarea regimului silvic atât în fondul forestier, cât și în afara acestuia.

Au fost efectuate în total 111 controale, soldate cu identificarea mai multor nereguli grave, confiscări masive de material lemnos și amenzi consistente.În urma celor 14 controale de fond și parțiale efectuate în păduri, inspectorii au inventariat 107 mc de masă lemnoasă tăiată ilegal.

Valoarea pagubei provocate prin aceste tăieri se ridică la 24.888 lei, la care se adaugă 8.837 lei reprezentând valoarea funcțiilor nerealizate ale pădurii.

Prejudiciul total estimat este de 33.725 lei și va fi recuperat de la cei vinovați sau de la personalul cu atribuții de pază.

Au fost constatate 12 infracțiuni de tăieri ilegale de arbori, toate sesizate organelor de cercetare penală. În fiecare caz, materialul lemnos lipsea din teren, motiv pentru care s-au întocmit sesizări și pentru furt de material lemnos.

La controalele efectuate în 32 de parchete de exploatare, s-au constatat frecvent nerespectări ale traseelor de scos-apropiat, necojirea cioatelor de molid și tăieri neautorizate de arbori. Faptele au fost sancționate conform legii, existând riscul retragerii atestatului de exploatare forestieră pentru operatorii implicați.

În afara fondului forestier au fost verificate 13 transporturi pe drumurile publice (avize de însoțire) și 23 de puncte de prelucrare și depozitare a lemnului. Acolo unde s-au înregistrat diferențe mari între stocul scriptic și cel faptic, s-a procedat la confiscarea fizică a 107 mc de lemn (39 mc cherestea și 66 mc lemn de foc) și la confiscarea valorică a altor 197 mc, în valoare de 71.050 lei.În total, au fost întocmite 79 de procese-verbale de constatare a contravențiilor silvice, cu amenzi în valoare totală de 229.000 lei.

De asemenea, au fost depuse două sesizări penale pentru infracțiuni informatice, fals și uz de fals sau transport de peste 5 mc material lemnos fără avize.

Pe lângă activitatea de control, inspectorii au analizat 280 de documentații pentru emiterea de avize și autorizații, au verificat prin sondaj 43 de lucrări de punere în valoare (două fiind respinse) și au efectuat 151 de verificări SUMAL 2.0.

Garda Forestieră atrage atenția operatorilor economici să manifeste maximă atenție la introducerea datelor în sistem, pentru a evita blocaje și sancțiuni suplimentare.Tot în martie au fost efectuate 262 de controale privind regimul cinegetic, fiind reținut un permis de vânătoare și depusă o sesizare penală.