Respingere categorică a autorizației de mediu pentru depozitul de deșeuri de la Pojorâta

Direcția Județeană de Mediu Suceava a respins, vineri 24 aprilie 2026, solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu pentru „Depozitul ecologic de deșeuri Pojorâta”, parte a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Pojorâta.

Decizia a fost luată în ședința Comisiei de Analiză Tehnică, convocată conform Legii nr. 278/2013 și Ordinului nr. 818/2003, principalul motiv fiind nerespectarea distanței legale de minimum 1.000 de metri dintre corpul depozitului și locuințele din zonă.

Potrivit comunicatului de presă transmis de instituție, documentația depusă de Consiliul Județean Suceava arăta că, în anumite puncte, distanța dintre depozit și casele din apropiere este sub 1.000 de metri.

Deși beneficiarul a prezentat un studiu de impact asupra sănătății publice realizat de Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Regional de Sănătate Publică Iași (Studiul nr. 2816/20.06.2019), modificările legislative ulterioare au eliminat posibilitatea reducerii acestei distanțe.Concret, art. 20 alin. (1) din Normele de igienă și sănătate publică (aprobate prin Ordinul MS nr. 119/2014) a fost abrogat prin Ordinul nr. 562/2023, ca urmare a unei sentințe judecătorești, astfel încât distanța de 1.000 de metri este acum obligatorie și nu mai poate fi modificată.Decizia ține cont și de:Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor;O.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor (care a înlocuit H.G. nr. 349/2005);Normele de igienă și sănătate publică actualizate prin Ordinul MS nr. 1257/2023.

Procedura a fost una transparentă: publicul a fost informat prin anunțuri repetate, documentația a fost afișată pe site-ul instituției, a avut loc o dezbatere publică cu participarea a 103 persoane și au fost înregistrate aproximativ 678 de observații și interpelări din partea cetățenilor.

Directorul Direcției Județene de Mediu Suceava, Maria Mădălina Siminic, a semnat comunicatul prin care se anunță publicul interesat că solicitarea a fost respinsă definitiv în această etapă.