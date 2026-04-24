Incendiu violent în Ipotești: Două gospodării afectate, o femeie de 75 de ani salvată de pompieri

Un incendiu puternic a izbucnit vineri la o gospodărie din localitatea Ipotești, județul Suceava. Flăcările s-au extins rapid la o a doua locuință din cauza vântului puternic, punând în pericol și alte construcții din vecinătate.

Porivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, pompierii militari din cadrul Detașamentelor Suceava, Fălticeni, Rădăuți și Stației Gura Humorului, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bosanci, intervin cu șapte autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat atât la casa de locuit, cât și la anexele gospodărești.

Echipajele au reușit să localizeze incendiul în limitele găsite și l-au lichidat complet.

În timpul intervenției, pompierii au salvat o femeie în vârstă de 75 de ani din interiorul unei locuințe afectate de incendiu. Bătrâna, dependentă de oxigen, a suferit un atac de panică. După stabilizarea acesteia la fața locului, a fost solicitat un echipaj SAJ, care a transportat-o la spital pentru investigații medicale suplimentare.