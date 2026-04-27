Incendiu la Mitocu Dragomirnei: 300 mp magazie distrusă, 17 tone de cereale arse și 100 de găini pierite

Un incendiu de proporții a izbucnit, luni după amiaza, la o magazie din localitatea Mitocu Dragomirnei.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava la sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau generalizat atât la exteriorul, cât și în interiorul construcției, existând un pericol iminent de propagare la casa de locuit aflată în imediata apropiere.

Pompierii au reușit să localizeze și să stingă incendiul în timp util, salvând astfel locuința și împiedicând o pagubă și mai mare.

Bilanțul material al incendiului:

A ars în întregime magazia pe o suprafață de aproximativ 300 mp ;

; Au fost distruse circa 17 tone de cereale (porumb, grâu, orz și soia);

(porumb, grâu, orz și soia); Au ars materiale de construcții și alte bunuri depozitate în interior;

S-au degradat pereții magaziei, un utilaj (încărcător hidraulic) și acoperișul unei sere din proximitate.

Din nefericire, în incendiu au pierit și 100 de păsări (găini).

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost de natură electrică – un scurtcircuit.

