Managerul SCJU Suceava, Larisa Blanari, anunță mai multe locuri disponibile pentru programările online la Ambulatoriul de Cardiologie al Spitalului Județean Suceava

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Larisa Blanari, a anunțat, luni, o măsură importantă pentru îmbunătățirea accesului pacienților la servicii cardiologice.

Începând cu luna mai 2026, numărul locurilor disponibile pentru programările online la Ambulatoriul de Cardiologie va crește cu 50%.Astfel, în intervalul orar 08:00 – 12:00, vor fi disponibile zilnic 9 locuri pentru programări online, ceea ce înseamnă aproximativ 198 de consultații lunar destinate pacienților care se adresează din exteriorul spitalului.

Măsura are ca scop reducerea timpilor de așteptare și creșterea accesibilității la consultațiile de specialitate.

Spitalul precizează că activitatea Ambulatoriului de Cardiologie deservește multiple categorii de pacienți, nu doar pe cei programați online:pacienți aflați în evidența Secției Clinice Cardiologie;pacienți externați care necesită control ulterior;pacienți care necesită reevaluări periodice;pacienți cu dispozitive cardiace implantabile (stimulatoare cardiace) aflați în monitorizare;cazuri care necesită bilete de trimitere, ajustarea tratamentului sau eliberarea documentelor medicale.

Creșterea numărului de programări online vine pe fondul unei adresabilități ridicate către specialitatea cardiologie, afecțiunile cardiovasculare fiind printre cele mai frecvente probleme de sănătate care necesită evaluare rapidă și monitorizare constantă.

„Medicii care asigură consultațiile în ambulatoriu sunt aceiași specialiști care desfășoară activitate complexă în cadrul spitalului, respectiv îngrijirea pacienților internați, evaluarea și tratamentul pacienților critici, efectuarea gărzilor, investigații, proceduri cardiologice complexe (inclusiv implant de stimulatoare cardiace) și consulturi interdisciplinare”, se arată în comunicatul spitalului.

Prin această suplimentare a locurilor online, conducerea unității sanitare urmărește un echilibru între nevoile pacienților ambulatorii și prioritatea acordată cazurilor grave și internărilor, oferind servicii medicale accesibile și orientate către pacient.

Programările online se deschid începând cu ultimele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs.