Elevi suceveni, premiați la etapa județeană a Concursului național de engleză „Speak Out”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a găzduit, în acest an, etapa județeană a Concursului național de limba engleză „Speak Out”, ediția 2026.

Competiția, organizată sub egida Ministerului Educației și Cercetării și a Educational Drama Association in Romania (EDAR), promovează creativitatea, gândirea critică și exprimarea liberă în limba engleză prin două secțiuni distincte: Creative Writing (18 aprilie) și Monolog (25 aprilie).

Elevii participanți au demonstrat nu doar cunoștințe solide de limba engleză, ci și originalitate, sensibilitate artistică și curaj în exprimare.

Premianții etapei județene:

Secțiunea A – Monolog

Moisiuc Daria-Ioana – Școala Gimnazială „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi (clasa a V-a)

Manole Giulia – Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret (clasa a VII-a)

Murariu Maria-Isabella – Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava (clasa a X-a)

Secțiunea B – Scriere creativă

Nanu Sofia-Elena – Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (clasa a VI-a)

Bodnărescu Laura – Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea (clasa a VIII-a)

Puiu Albert-Gabriel – Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (clasa a X-a)

Chirilă Teodor-Cosmin – Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (clasa a XII-a)

Organizarea etapei județene a beneficiat de sprijinul directorului unității, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, precum și al profesorilor Cîrciu Manuela-Loredana și Haiura Paula-Iuliana.

Etapa națională a concursului se va desfășura la Bacău, în perioada 22–24 mai 2026.

Coordonarea întregului eveniment la nivelul județului Suceava a fost asigurată de inspectorul școlar pentru limbi moderne – limba engleză, prof. Gabriela Parascheva Hisem.