„Puls în campus”: Studenții de la FLSC Suceava organizează training gratuit de prim ajutor cu Crucea Roșie

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prin programul de studiu Comunicare și Relații Publice, în parteneriat cu organizația Crucea Roșie, organizează trainingul practic „Puls în campus”.

Evenimentul va avea loc mâine, 30 aprilie 2026, în intervalul 10:00 – 12:00, pe holul corpului A, la parter.

„Puls în campus” este o inițiativă a studenților din anul III, specializarea Comunicare și Relații Publice, care își propune să ofere participanților cunoștințe practice esențiale de prim ajutor. Sub îndrumarea specialiștilor Crucii Roșii, aceștia vor învăța cum să reacționeze corect și rapid în situații de urgență, precum:

obstrucție cu corp străin (înec);

accident rutier;

stop cardiorespirator.

Trainingul promovează responsabilitatea civică și implicarea activă în comunitate, având ca scop creșterea nivelului de prevenție și conștientizarea importanței acordării primului ajutor în situații critice.

Studenții Facultății de Litere și Științe ale Comunicării invită toți cei interesați – studenți, cadre didactice și membri ai comunității locale – să participe la acest eveniment practic și extrem de util.

„Vă așteptăm cu drag!”, au transmis organizatorii.

Evenimentul se înscrie într-o serie de inițiative ale studenților FLSC menite să dezvolte competențe practice și spiritul de responsabilitate socială.