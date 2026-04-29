Prețurile carburanților continuă să crească. AEI vorbește de riscuri de penurie locală în perioada minivacanței de 1 Mai



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prețurile la benzină și motorină au intrat din nou pe o traiectorie ascendentă, iar experții atrag atenția asupra riscului de lipsuri temporare la pompe, mai ales în contextul minivacanței de 1 Mai, când deplasările vor fi mult mai numeroase.

Potrivit analizei președintelui Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, barilul de țiței Brent se menține în jurul valorii de 110 dolari, influențat de tensiunile geopolitice internaționale. În România, motorina se vinde în prezent la aproximativ 9,3 lei/litru, dar următoarea mișcare este aproape inevitabilă – spre 9,4 – 9,6 lei/litru în doar câteva zile. Într-un scenariu mai grav, prețul ar putea atinge pragul psihologic de 10 lei/litru.

„Nu e vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede. Piața petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele șoferilor români”, subliniază Dumitru Chisăliță.

Expertul atrage atenția că nu există o criză generală de aprovizionare la nivel național, ci o piață tensionată, marcată de diferențe mari de preț între rețele, panică de consum și o logistică rigidă. Săptămâna trecută, zeci de stații Petrom au rămas temporar fără motorină standard, iar situația ar putea afecta și alte rețele importante.

„România nu este neapărat fără motorină. România este fără tampon. Piața nu mai are elasticitate”, explică președintele AEI.

Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial până la 30 iunie, măsură menită să limiteze creșterile, însă aceste intervenții pot comprima marjele operatorilor și pot face distribuția mai puțin flexibilă. În condițiile creșterii cererii din perioada sărbătorilor, riscul de lipsuri locale devine mai ridicat.

Dumitru Chisăliță recomandă conducătorilor auto să manifeste vigilență, să evite alimentările panicarde și să planifice din timp deplasările din minivacanța de 1 Mai.

Situația de pe piața carburanților rămâne strâns legată de evoluțiile internaționale, iar orice escaladare a tensiunilor din zonele producătoare de petrol poate accentua atât scumpirile, cât și problemele de aprovizionare la nivel local.