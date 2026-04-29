Bărbat arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a înjunghiat un cunoscut în Suceava

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce, pe fondul unui conflict spontan și al consumului excesiv de alcool, și-a lovit cu cuțitul un cunoscut, provocându-i leziuni ce necesită 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, incidentul a avut loc în noaptea de 23 spre 24 aprilie 2026, în intervalul orar 23:00 – 24:00, la etajul superior al unui imobil din municipiul Suceava.

Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare.

Bărbatul a fost reținut pe 27 aprilie, iar pe 28 aprilie a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava, care a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și a circumstanțelor comiterii infracțiunilor.