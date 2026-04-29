Delgaz Grid: investiții de peste 140 milioane de lei în 2025 în sistemul de distribuție a energiei electrice din județul Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Delgaz Grid, compania de distribuţie de electricitate și gaze naturale a Grupului E.ON România, a finalizat anul trecut, în județul Suceava, investiții de 140 milioane de lei (circa 28 milioane de euro), cea mai mare parte a acestora vizând modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei electrice.

Printre cele mai importante lucrări de investiții derulate în 2025 pot fi menționate:

modernizarea rețelelor de joasă tensiune din localitățile Botoșana, Frumoasa, Volovăț, Dărmănești, Rotopănești, Boroaia, Pătrăuți, Rădăuți, Sadău, Izvoarele Sucevei, Nisipitu, Sărișorul Mic, Burla, Ciumulești, Vicovul de Sus, Horodnic de Jos, Grănicești;

lucrări de modernizare la stațiile de transformare PAL, Tricotaje, Rulmentul, Combinat din mun. Suceava, Vicov, Gura Humorului, Siret, Hurmuzachi, Solca, Delnița, Vatra Dornei;

modernizarea a 44 de linii electrice aeriene de medie tensiune , 13 dintre ele prin montarea de echipamente telecomandate;

continuarea programelor de contorizare inteligentă, automatizare și digitalizare a rețelelor, modernizare a posturilor de transformare și extinderea de rețele pentru alimentarea de noi consumatori.

Pentru anul în curs, compania și-a propus investiții de peste 128 milioane lei pentru modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei electrice din județ, în principal pe aceleași categorii ca în anul precedent:

montarea de echipamente telecomandate la 14 linii electrice aeriene de medie tensiune din zonele Berchișești, Drăgoiești, Solca, Pârtești de Sus, Panaci, Falcău, Frumoasa, Rădăuți, Cununschi, Ploscii, Baia, Bădeuți, Hănești;

lucrări de modernizare la stațiile de transformare Automecanica și Combinat din mun. Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Siret, Rădăuți.

Înlocuire cabluri subterane de medie tensiune în Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Siret, Răduți, Suceava;

continuarea programelor de contorizare inteligentă, automatizare și digitalizare a rețelelor, modernizare a posturilor de transformare și extinderea de rețele pentru alimentarea de noi consumatori.

Delgaz Grid a investit, anul trecut, 674 milioane lei (134 milioane euro) în județele din zona Moldovei, cea mai mare parte pentru modernizarea sistemului de distribuție a energiei electrice. Pentru acest an a fost alocat pentru segmentul de electricitate un buget record de investiții, de 877 milioane de lei (174 milioane de euro), cu 26% mai mult decât în anul precedent.

Începând din anul 2005, compania a investit peste 5,3 miliarde lei (circa 1,16 miliarde euro) pentru modernizarea rețelelor de energie electrică din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Rezultatele sunt vizibile la nivelul indicatorilor de performanță, calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice oferit clienților, în special asigurarea continuității alimentării, îmbunătățindu-se de la an la an.

Conform rapoartelor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Delgaz Grid s-a situat în fiecare an, începând din 2021, pe primul loc în rândul operatorilor de distribuție (OD) din România, cu cea mai mică durată a întreruperilor neplanificate.