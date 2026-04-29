Firmă de dezmembrări auto din Suceava, amendată pentru funcționare fără autorizații legale

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava au identificat, în urma unor controale recente, o societate comercială care desfășura activități de dezmembrări auto fără deținerea autorizațiilor necesare prevăzute de lege.

Nerespectarea procedurilor legale privind gestionarea vehiculelor scoase din uz reprezintă un risc major atât pentru protecția mediului înconjurător, cât și pentru siguranța consumatorilor.

În consecință, operatorul economic a fost sancționat cu amendă contravențională.

„Deținerea autorizațiilor de funcționare și de mediu nu este opțională, ci o condiție obligatorie pentru desfășurarea unui comerț civilizat și sigur”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Suceava.

Autoritatea reamintește tuturor operatorilor economici din domeniu că respectarea legislației de mediu este esențială pentru prevenirea poluării și protejarea sănătății publice.

Garda de Mediu Suceava va continua controalele în acest sector, pentru asigurarea respectării normelor legale în vigoare.