Polițiștii suceveni au descoperit utilaje agricole furate din Bulgaria, depozitate în Dărmănești

În data de 24 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

Potrivit informațiilor, pe raza comunei Dărmănești se aflau depozitate două utilaje agricole – un tractor marca Massey Ferguson și un încărcător frontal de aceeași marcă – bunuri provenite din furturi comise pe teritoriul Bulgariei, cu o valoare totală estimată la aproximativ 190.000 de euro.

În urma sesizării și a colaborării cu autoritățile bulgare, au fost demarate activități investigativ-operative.

În data de 28 aprilie 2026, utilajele au fost identificate într-o curte din localitatea Dărmănești, județul Suceava.

Judecătoria Suceava a emis două mandate de percheziție domiciliară pentru două imobile din aceeași localitate.În aceeași zi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de colegii din Serviciul de Acțiuni Speciale, au pus în aplicare mandatele.

Cu ocazia perchezițiilor au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor tractorul Massey Ferguson (an fabricație 2026) și încărcătorul frontal Massey Ferguson (an fabricație 2026). Utilajele au fost transportate și sigilate la sediul IPJ Suceava.

Situația juridică a bunurilor identificate va fi clarificată în urma schimbului de informații cu autoritățile din Bulgaria.Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.