Patru persoane prinse furând alcool din magazinul Penny Market din Câmpulung Moldovenesc. În autoturism au fost descoperite arme albe și numeroase bunuri suspecte

În data de 28 aprilie 2026, ora 19:25, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au fost sesizați de către personalul de pază al magazinului Penny Market situat pe strada Calea Bucovinei, după ce camerele de supraveghere au surprins patru persoane (trei bărbați și o femeie) care încercau să sustragă băuturi alcoolice.

Potrivit primelor verificări, persoanele au introdus în haine mai multe sticle de alcool de pe rafturi. Au fost oprite înainte de a părăsi magazinul, iar asupra lor au fost găsite o sticlă de Red Label, două sticle de Sheridan și o sticlă de Jack Daniels, bunuri evaluate la un prejudiciu de aproximativ 250 de lei.

Polițiștii au identificat și autoturismul cu care s-au deplasat – un Skoda Octavia de culoare gri, înmatriculat în județul Prahova – staționat în parcarea magazinului. La controlul vehiculului au fost descoperite numeroase alte bunuri:Un cântar de precizieUn topor tactic cu două tăișuriDouă cuțite tactice (unul cu lamă de 15,5 cm și altul de 17,5 cm)O bâtă de lemn (71 cm lungime)Multiple sticle sigilate de alcool (Johnny Walker Black Label, Jack Daniels, Ballantine’s, Jim Beam, Bumbu etc.)Unelte și accesorii electrice: mulinetă de pescuit, dispozitiv de curățare Parkside, șurubelnițe cu acumulator Bosch, acumulatori Parkside de diferite capacități, încărcătoareParfumuri (Savanna, G.Bellini, Les Scorpio), deodorante Nivea, nuci glazurate și parfumuri auto Areon.

Persoanele, toate din județul Prahova și cu vârste cuprinse între 17 și 29 de ani, au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Bunurile fără documente de proveniență au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Dosarul penal a fost întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. (1) din Codul Penal. Polițiștii fac verificări suplimentare pentru a stabili dacă persoanele sunt implicate și în alte furturi din zonă.