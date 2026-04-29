Bărbat prins în flagrant furând motorină din utilaje de construcții lângă Aeroportul Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În seara de 28 aprilie 2026, în jurul orei 22:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre un posibil furt de motorină din utilajele aparținând unei societăți comerciale, în zona Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, localitatea Plopeni, orașul Salcea.

Echipa operativă s-a deplasat de urgență la fața locului împreună cu un reprezentant al societății. La aproximativ 600 de metri de aeroport, pe un drum neclasificat aflat în lucru (în stânga DJ 290A), au fost identificate mai multe utilaje de construcții: două excavatoare, o volă, un compactor și patru autobasculante.În apropierea utilajelor se afla un autoturism marca Ford, iar lângă acesta a fost depistată o persoană de sex masculin. La controlul vehiculului, polițiștii au descoperit în portbagaj 5 canistre din plastic (aprox. 20 litri fiecare) pline cu motorină, precum și trei furtunuri de cauciuc de diferite dimensiuni, folosite probabil pentru sifonarea combustibilului.În imediata apropiere a unui excavator Liebherr a fost găsită o instalație improvizată formată din furtunuri conectate la rezervorul utilajului, prin care se sustrăgea motorina într-o canistră. Au mai fost identificate alte canistre goale sau parțial folosite lângă un excavator Komatsu și lângă un compactor Bomag.Persoana depistată, un bărbat de 45 de ani, domiciliat în comuna Bunești, județul Suceava, a fost condusă la sediul poliției pentru audieri.În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, prevăzută și pedepsită de art. 193 alin. (1) și alin. (2¹) lit. c) din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de polițiștii din Salcea, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.