Consilierii AUR din Câmpulung Moldovenesc acuză respingerea a două proiecte de eficientizare a veniturilor și sprijin social



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consilierii locali AUR – Simion Alexandru Gheorghe și Badale Mihaela – au propus în Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc două inițiative menite să crească veniturile bugetului local și să ofere sprijin direct cetățenilor vulnerabili.

Ambele propuneri au fost respinse în ședința din 27 aprilie 2026, fără o motivare tehnică detaliată.

Primul proiect viza realizarea unui studiu de oportunitate privind administrarea celor aproximativ 4.000 de hectare de fond forestier aflat în proprietatea municipiului. Inițiativa nu presupunea schimbarea imediată a sistemului actual, ci o analiză etapizată, pe fiecare ocol silvic, pentru a evalua producția reală, costurile și pierderile financiare. Scopul era identificarea celor mai eficiente soluții de administrare, inclusiv eventuala colaborare cu un ocol silvic privat, pentru creșterea veniturilor orașului din exploatarea pădurilor.

Al doilea proiect propunea acordarea unui sprijin financiar unic de 500 de lei pentru acoperirea impozitului pe locuință, destinat persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cetățenilor în situații de vulnerabilitate și pacienților oncologici. Măsura era descrisă ca fiind rapid aplicabilă și cu impact bugetar limitat, dar cu beneficii sociale concrete.De asemenea, consilierii AUR au solicitat introducerea unei proceduri clare prin care toți aleșii locali să fie informați în prealabil despre recepțiile lucrărilor publice (dată, locație, componența comisiei), pentru o mai bună transparență în cheltuirea banilor publici.

Potrivit consilierului local AUR George Alexandru Simion, inițiativele urmăreau „eficiență economică și responsabilitate socială”.„Am propus să știm exact cât produce pădurea orașului și cum putem obține mai mult pentru comunitate. Am propus să sprijinim direct cetățenii aflați în dificultate. Am cerut transparență în lucrările publice. Răspunsul primit a fost respingerea”, a declarat consilierul.

Consilierii AUR au anunțat că vor continua să depună propuneri concrete și să ceară transparență în administrarea resurselor municipiului.