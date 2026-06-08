Mihai Rusu luptă pe 21 iunie la Milano pentru calificarea în marea finală „The Pure Challenge”

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Sportivul sucevean Mihai Rusu va reprezenta România sâmbătă, 21 iunie, la Milano, Italia, în semifinalele competiției internaționale The Pure Challenge – Pure Dominion, la categoria Featherweight Kickboxing (57 kg).

După un parcurs impresionant în faza eliminatorie, unde în luna aprilie l-a învins pe italianul Daniele Scuro, campion european, Mihai Rusu va urca din nou în ring pentru un duel de mare importanță. Adversarul său din semifinală va fi Gabin Amdoum, sportiv originar din Cambodgia.

Câștigătorul acestei confruntări își va asigura locul în marea finală programată în luna septembrie, unde îl va înfrunta pe italianul Luca Cecchetti, campion al circuitului ONE Championship. Evenimentul se va desfășura la Centro Pavesi din Milano și va reuni sportivi de top din circuitul internațional de kickboxing.

Pentru Mihai Rusu această competiție reprezintă o nouă etapă importantă în cariera sa. Prin determinare, disciplină și o pregătire riguroasă, sportivul originar din Bucovina și-a câștigat dreptul de a concura la cel mai înalt nivel internațional, demonstrând constant calitățile care îl plasează printre cei mai valoroși kickboxeri români ai momentului.

Organizatorii competiției „The Pure Challenge” aduc în prim-plan talente emergente și experimentate din întreaga lume, iar prezența lui Mihai Rusu confirmă încă o dată potențialul pe care sportul românesc îl are pe scena internațională.