Studentul sucevean Giorgio Alexandro Juravle, premiul I la faza locală și calificare la faza națională a Concursului de traduceri literare „Mot à monde”

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Vineri, 29 mai, la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, s-a desfăşurat faza locală a celei de-a XVII-a ediţii a Concursului de traduceri literare franceză-română „Mot à monde”.

Evenimentul, iniţiat şi organizat de Institutul Francez din Cluj-Napoca, a reunit studenți ai specializărilor de limbă franceză de la USV Suceava, sub coordonarea conf. univ. dr. Raluca-Nicoleta Balaţchi şi a lector univ. dr. Corina Iftimia. Concursul are ca scop promovarea dialogului cultural francofon şi formarea de noi generaţii de traducători literari.

Participanţii au tradus un fragment din romanul scriitorului francez Alexandre Lenot, Cette vieille chanson qui brûle. Traducerile au prilejuit dezbateri interesante privind strategiile de traducere editorială, limitele şi libertăţile traducătorului, precum şi rolul creativităţii în transpunerea unui text literar dintr-o limbă în alta.

Câştigătorul fazei locale este studentul Giorgio Alexandro Juravle, a cărui traducere a obţinut premiul I şi a fost selecţionată pentru a reprezenta Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava în etapa naţională a concursului, care va avea loc în această lună la Cluj-Napoca.

Premiul al II-lea a revenit studentei Victoria Ailoi, iar locurile al III-lea au fost ocupate de studenţii Geanina Andronic şi Andrei Felecan.