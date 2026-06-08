Lucrările de reabilitare a podului de pe DN 2E la Vicovu de Sus avansează vizibil – imagini aeriene de la șantier

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Lucrările de reabilitare a podului de pe DN 2E în localitatea Vicovu de Sus, județul Suceava, au ajuns în acest moment la aproape 50% execuție la partea de infrastructură. Culeea C1 și pilele P1 și P2 sunt aproape finalizate, urmând ca pentru celelalte elemente (culeea C2 și pilele P3 și P4) să se realizeze devierea cursului râului Suceava.

DRDP Iași a publicat imagini aeriene recente de la șantier care arată progresul concret al lucrărilor, cu structurile deja ridicate evidențiindu-se clar deasupra albiei râului.

Reamintim că lucrările au început în februarie 2026, iar traficul rutier a fost deviat pe rute ocolitoare pentru asigurarea securității participanților la trafic și a fluenței lucrărilor.

Podul, cu o lungime totală de 130 de metri și cinci deschideri, beneficiază de intervenții ample atât la infrastructură, cât și la suprastructură. Printre lucrările prevăzute se numără înlocuirea grinzilor, suprabetonarea plăcii și alte operațiuni necesare pentru creșterea durabilității și siguranței obiectivului.

Antreprenorul lucrării este Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL – POD PROIECT SRL. Valoarea contractului este de 18,189 milioane lei (fără TVA), iar durata de execuție prevăzută este de 12 luni.