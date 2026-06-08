Polițiștii suceveni au acționat pe DN2 în sistem „releu” pentru creșterea siguranței rutiere

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La data de 7 iunie 2026, polițiștii rutieri din județul Suceava au desfășurat o acțiune amplă pe Drumul Național 2 (E85), în sistem „releu”, pe segmentul Drăgușeni – Siret. Scopul principal al activității a fost prevenirea accidentelor rutiere și creșterea gradului de disciplină în trafic.

Acțiunea s-a concentrat pe principalele cauze generatoare de accidente: nerespectarea distanței regulamentare între vehicule, neacordarea priorității de trecere, depășirea limitei legale de viteză, precum și alte abateri care distrag atenția conducătorilor auto. Pentru depistarea acestora, polițiștii au folosit echipamentele din dotare, inclusiv aparate radar și dispozitive de testare a alcoolemiei și consumului de substanțe psihoactive.

În cadrul acțiunii au fost organizate 5 filtre rutiere. Au fost aplicate 58 de sancțiuni contravenționale, au fost reținute 4 permise de conducere și retrase 3 certificate de înmatriculare. De asemenea, a fost constatată în flagrant o infracțiune la regimul rutier.

Un caz semnificativ s-a înregistrat la ora 15:25, pe DN 2, în zona de competență a polițiștilor rutieri din Fălticeni. Un bărbat de 68 de ani, din orașul Liteni, care conducea un ansamblu rutier format din autoutilitară și semiremorcă, a fost oprit în trafic. Testat cu aparatul etilometru, acesta a prezentat o concentrație de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus la unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului”, prevăzută de art. 336 alin. (1) din Codul Penal.

Acțiunile poliției rutiere pe DN2 vor continua și în perioada următoare, cu accent pe prevenție și combaterea abaterilor care pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic.