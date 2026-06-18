Salvamont Suceava anunță că traseele din Călimani și Rarău au fost întreținute și remarcate și transmite mai multe recomandări turiștilor

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Serviciul Public SALVAMONT Suceava anunță că, în ultimele săptămâni, odată cu îmbunătățirea condițiilor meteo, salvatorii montani au efectuat ample acțiuni de întreținere, reabilitare și remarcare a traseelor turistice din masivele Călimani și Rarău, pentru creșterea siguranței și confortului turiștilor.

Printre intervențiile realizate se numără curățarea porțiunilor afectate de vegetație, remarcarea marcajelor turistice și amplasarea de noi stâlpi indicatori. În masivul Călimani au fost curățate trasee marcate cu cruce albastră și bandă albastră, au fost amplasați stâlpi indicatori pe traseul cu bandă roșie și punct roșu, iar în masivul Rarău s-a intervenit pentru devierea și stabilizarea unor zone afectate de alunecări de stânci.

Pe traseul marcat cu triunghi roșu dintre Slătioara (intrarea în Codrii Seculari) și Todirescu există numeroși arbori doborâți de vânt care îngreunează deplasarea. Salvamont recomandă parcurgerea acestui traseu doar de către persoane cu experiență montană, deoarece zona face parte dintr-o rezervație UNESCO, iar intervențiile sunt limitate.

De asemenea, nu se recomandă accesarea traseului marcat cu cruce galbenă Izvorul Alb – Limpedea – Șaua Ciobanilor, afectat în proporție de 70% de exploatări forestiere.

Salvamont Suceava atrage atenția că multe dintre situațiile problematice întâlnite au la bază lipsa informării prealabile, echipamentul necorespunzător sau subestimarea dificultății traseelor.

Recomandări esențiale pentru turiști:

Consultați prognoza meteo și respectați atenționările de tip cod galben, portocaliu sau roșu;

Aveți echipament adecvat: ghete de munte, îmbrăcăminte impermeabilă, lanternă, apă, alimente energizante și pelerină de ploaie;

Informați-vă în prealabil asupra dificultății și stării traseului;

Nu vă bazați exclusiv pe informații de pe rețelele sociale;

Solicitați sfaturi de la salvamont înainte de plecare;

Contactați imediat Serviciul Salvamont dacă pierdeți marcajul sau întâmpinați dificultăți.

Numere de telefon utile:

0745 313 052 și 0725 826 668 (0SALVAMONT) – informații și recomandări

112 – urgențe

Salvamont Suceava urează tuturor turiștilor o vacanță frumoasă și sigură în munții Bucovinei și îi îndeamnă să aleagă traseele potrivite nivelului lor de pregătire.