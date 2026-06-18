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Primăria Suceava înlocuiește cișmelele vechi din oraș cu unele moderne. Primul obiectiv, finalizat deja pe Bulevardul George Enescu


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Primăria Municipiului Suceava a demarat un amplu proces de modernizare a cișmelelor publice din oraș. Acțiunea a început joi și vizează înlocuirea celor vechi cu unele complet noi, mai funcționale și mai rezistente, tocmai în contextul în care meteorologii prognozează o perioadă de caniculă începând de săptămâna viitoare.

În total, vor fi înlocuite cișmelele din șase locații importante ale orașului:

  • Calea Unirii (intersecție cu strada Mircea Damaschin);
  • Strada Stațiunii (zona magazinului DanyGry);
  • Strada Ștefan cel Mare (lângă Centrul Comercial Bucovina);
  • Strada Ana Ipătescu (lângă Biserica „Sfânta Înviere”);
  • Bulevardul George Enescu (zona „Curcubeul”) – înlocuită deja astăzi;
  • Strada Amurgului (lângă spațiul de joacă).

Cișmelele demontate nu vor fi aruncate, ci vor intra într-un proces complet de recondiționare, urmând să fie amplasate și puse în funcțiune în alte locații din municipiu.

„Mulțumim pe această cale echipei ACET pentru colaborare și promptitudine în implementarea acestui proiect”, se arată în comunicatul Primăriei Suceava.


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