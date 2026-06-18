Festivitate emoționantă la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc: Promoția 2022-2026 își ia rămas bun

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Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” a găzduit, joi, 18 iunie, Festivitatea de încheiere a anului școlar 2025-2026 și a studiilor liceale pentru Promoția 2022-2026 „Constantin Brâncuși – 150”. Evenimentul a fost marcat de emoție, tradiție militară și mândrie, reprezentând pentru cei 162 de absolvenți ultimul apel în formație și ultima defilare în uniforma de elev.

Ceremonia a cuprins o trecere în revistă a meritelor școlare, înmânarea de premii, distincții și avansări în grad pentru cei mai buni elevi. Un moment simbolic a fost predarea „cheii colegiului” de la absolvenți către elevii claselor a XI-a, gest care marchează continuitatea tradițiilor instituției.

Alături de elevi, cadre didactice, instructori militari, părinți și absolvenți, au fost prezenți înalți reprezentanți ai Armatei: locțiitorul Șefului Statului Major al Forțelor Terestre, general-maior Daniel Pop, locțiitorul Șefului Direcției Operații, general de brigadă Cornel-Traian Scurt, locțiitorul Comandantului Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, general de brigadă Gabriel Ovidiu Ursachi, precum și comandanți ai unităților militare și reprezentanți ai autorităților locale.

Clasa a XI-G a primit titlul de „Căpitan Erou Aurel Vasilescu”, iar titlul de „Profesorul anului 2026” i-a fost acordat doamnei profesor Dorina Fântână.

Comandantul colegiului, colonelul Lucian Cătălin Cojocaru, a transmis un mesaj emoționant: „Vă îndemn să vă țineți strâns de valorile pe care le învățați în acest colegiu. Dacă sunt zile în care vă întrebați dacă merită efortul depus, priviți spre cei care pleacă astăzi de aici, cu gradele de absolvent pe umăr, și spre cei care sunt astăzi în fața voastră și veți găsi răspunsul.”

General-maior Daniel Pop a subliniat importanța uniformei militare: „Ea reprezintă un angajament față de onoare, față de adevăr, față de respect și față de România. Astăzi felicit nu doar pe cei cu rezultate remarcabile, ci și pe cei care au învățat să se ridice după eșecuri și să meargă mai departe.”

Festivitatea s-a încheiat cu defilarea solemnă a elevilor, moment care a stârnit aplauze puternice din partea publicului.

Odată cu încheierea acestui an școlar, o nouă generație de absolvenți ștefaniști pășește spre noi responsabilități, purtând cu ei valorile, disciplina și camaraderia însușite în cei patru ani de liceu militar, a arătat Georgiana Lupu, responsabil de comunicare pentru unitatea de învățământ.