Ecaterina Lăzăroi, șefă de promoție cu media 10 la Școala Gimnazială „Constantin Blănaru” din Cornu Luncii

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O performanță de excepție a marcat festivitatea de absolvire a gimnaziului la Școala Gimnazială „Constantin Blănaru” din Cornu Luncii. Ecaterina Lăzăroi, fiica deputatului de Suceava Ioan Lăzăroi, a încheiat ciclul gimnazial cu media generală 10, fiind desemnată șefă de promoție a generației sale.

Rezultatul remarcabil vine ca o recunoaștere a muncii susținute, a seriozității și a perseverenței demonstrate pe parcursul întregii perioade de școlarizare. Ecaterina s-a evidențiat nu doar prin performanțele academice, ci și prin implicarea constantă în activități extrașcolare, având preocupări și rezultate deosebite în domenii precum muzica, creația literară și matematica.

De-a lungul anilor, interesul său pentru cunoaștere și dorința de a se perfecționa s-au concretizat în participări la concursuri și olimpiade școlare, recompensate cu numeroase diplome și medalii. La festivitatea de absolvire, familia, profesorii și colegii au felicitat-o pentru realizările sale, apreciind parcursul care a transformat-o într-un model pentru generația sa.

Performanța obținută reprezintă un motiv de mândrie atât pentru cei apropiați, cât și pentru comunitatea din care face parte. „Prin inteligență, seriozitate și perseverență a reușit să transforme excelența într-un mod de a fi!”, a declarat diriginta sa, profesoara Maria Verdeș, care i-a transmis și un mesaj emoționant: „Îți doresc ca drumul vieții să îți fie luminat de aceeași pasiune pentru cunoaștere”. Distincția de șefă de promoție este acordată elevilor care obțin cele mai bune rezultate și care constituie un exemplu pentru colegii lor. Prin rezultatele sale excepționale, Ecaterina Lăzăroi confirmă valoarea educației, a disciplinei și a efortului susținut, încununând astfel anii de studiu cu una dintre cele mai importante recunoașteri din viața școlară.