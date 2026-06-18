Distracție pentru întreaga familie, în acest weekend, la Iulius Mall: concerte, teatru, dinozauri animatronici și oferte speciale la mașini

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Sunteți pregătiți de un weekend plin de energie și momente memorabile? Sfârșitul acesta de săptămână aduce la Iulius Mall Suceava evenimente și activități pentru toți membrii familiei. De la jazz și spectacol de teatru pentru cei mici, până la o incursiune în lumea preistorică, o expoziție dedicată pasionaților de autoturisme și concerte de Zilele Sucevei, vizitatorii se pot bucura de diverse experiențe.

Începutul de weekend capătă un nou ritm la Iulius Mall Suceava, unde serile de vineri aduc momente de relaxare și muzică live în parc. Vineri, pe 19 iunie 2026, de la ora 20.00, Beyond Common feat. Sofia Onică vor încânta publicul cu acorduri din jazz-ul modern, neo-soul și influențe de fusion. Accesul este gratuit.

Dacă ești în căutarea unei activități perfecte de vacanță pentru tine și cei mici, Iulius Mall Suceava te așteaptă cu distracție dublă! Sâmbătă, 20 iunie, de la ora 12.00, copiii sunt invitați în fața magazinului Reserved la îndrăgitul spectacol „Cei trei purceluși”. Povestea clasică prinde viață într-un mod captivant, plin de umor și învățăminte.

În plus, distracția continuă și în exterior! Până pe 5 iulie 2026, parcarea mall-ului găzduiește expoziția de dinozauri și plante carnivore, unde pășești direct în universul Jurrasic World. 60 de exemplare de dinozauri animatronici, în mărime naturală, transformă parcarea într-un adevărat tărâm al preistoriei.

Iar pentru pasionații de automobile, Iulius Mall Suceava găzduiește o nouă ediție Auto Deals, în perioada 19-21 iunie. Vizitatorii vor putea admira o selecție variată de modele expuse atât pe esplanadă, cât și în interior. Printre autovehiculele prezentate se numără Mercedes GLB, Audi A5, Volkswagen T-Roc, Volvo XC60, BMW X6 M60i, Maserati Grecale, Ford Explorer Electric, Ford Ranger, Suzuki eVitara și Suzuki S-Cross.

Mai mult, cei interesați vor avea ocazia să participe la sesiuni de test drive, pentru a experimenta performanțele, tehnologiile și confortul modelelor preferate. Experiența Auto Deals este completată de o ofertă specială la Noir Coffee, unde participanții beneficiază de 20% reducere.

Între 19 și 21 iunie, parcarea de la Iulius Mall Suceava devine scena principală pentru concertele organizate de Zilele Sucevei. Printre invitații speciali din acest an se numără Vița de Vie, Connect-R, Alessia Pop, Aura Șova și Alexandra Căpitănescu, care vor urca pe scenă alături de trupele lor. Atmosfera promite seri pline de energie, cu muzică live, momente surpriză și artiști din zona locală.

Pregătește-te de un weekend memorabil la Iulius Mall Suceava, cu activități dedicate întregii familii!