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Incendiu într-o gospodărie din Voievodeasa: Pompierii au salvat casa de locuit și o anexă


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Un incendiu puternic a izbucnit joi seară, 18 iunie 2026, în jurul orei 19:44, într-o gospodărie din localitatea Voievodeasa, comuna Sucevița.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată,  pompierii militari din Detașamentul Rădăuți, sprijiniți de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Sucevița, Marginea și Horodnic de Sus, au intervenit cu șase autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat la construcțiile din gospodărie și se propagaseră rapid spre vecinătăți. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 21:25, după aproximativ o oră și jumătate de intervenție intensă.

Au ars acoperișul adăpostului de animale pe o suprafață de aproximativ 50 mp și șura gospodăriei pe circa 60 mp. Flăcările au mai afectat peretele unei case învecinate pe aproximativ 10 mp și o construcție anexă (bucătărie de vară) pe 40 mp. În total, trei proprietari au fost afectați de incendiu.

Potrivit primelor concluzii, flăcările au izbucnit din interiorul adăpostului de animale, cel mai probabil din cauza efectului termic al unui conductor electric defect.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești. Pompierii au reușit să salveze casa de locuit și o construcție anexă din vecinătate, limitând pagubele.


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