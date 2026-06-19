Informare meteo de disconfort termic accentuat în județul Suceava și cod galben de caniculă în zonele vestice și sud vestice ale țării

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare și atenționări de cod galben pentru o perioadă de vreme călduroasă, cu temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat, valabile în următoarele zile, inclusiv în județul Suceava.

Potrivit avertizărilor, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic se va accentua îndeosebi în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă. Maximele termice vor atinge vineri (19 iunie) valori de până la 32 de grade în vest și sud-vest, urmând să crească treptat, astfel încât duminică și luni se vor înregistra temperaturi de până la 34-36 de grade.

Cod galben – temperaturi deosebit de ridicate

20 iunie, ora 12 – 21 : În Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și vestul Olteniei se vor înregistra maxime între 30 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

: În Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și vestul Olteniei se vor înregistra maxime între 30 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. 21 iunie, ora 12 – 21: În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și vestul/centrul Transilvaniei temperaturile vor ajunge între 31 și 36 de grade, cu caniculă locală și disconfort termic accentuat (ITU peste 80 de unități).

Județul Suceava se află în zona de influență a acestor avertizări, cu temperaturi ridicate anunțate pentru weekend și începutul săptămânii viitoare.

Meteorologii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător, să poarte haine lejere și să acorde o atenție sporită persoanelor vulnerabile (copii, vârstnici, bolnavi cronici).