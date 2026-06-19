Gala Olimpicilor Ștefaniști – Ediția a XVI-a: Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava a sărbătorit excelența absolvenților și olimpicilor

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Cu 850 de elevi (157 la gimnaziu și 693 la liceu), Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava a încheiat anul școlar 2025-2026 cu o performanță de excepție.

Directorul Dan Popescu a subliniat realizările remarcabile ale ștefaniștilor la competițiile naționale și internaționale, într-o „Gală a Olimpicilor Ștefaniști” – Ediția a XVI-a.

Palmaresul promoției 2022-2026 și al întregului colegiu include 61 de distincții internaționale: 6 aur, 18 argint, 17 bronz și 20 de premii speciale, mențiuni și finale. Printre disciplinele de top se numără fizica (4 argint, 3 bronz), matematica, astronomia, informatica, biologia și pictura.

„Pentru că performanța de excelență este valoare cultivată de ethosul ștefanist cu palmares elocvent”, a transmis directorul Dan Popescu, evidențiind participarea impresionantă: 414 elevi (aproape 49%) au concurat la cel puțin o olimpiadă sau concurs, iar 64 au ajuns în faza națională.

Elevul Ștefanist al Anului 2026: Andrei Sfichi

Elevul Ștefanist Junior al Anului 2026: Matei Moisuc

Premiile „Profesor Gheorghe Marchitan” pentru excelență în matematică au fost acordate:

Premiul Absolvent: Tudor-Andrei Aparaschivei și Rareș Poinaru (clasa a XII-a)

Premiul Senior: Andrei Sfichi (clasa a IX-a)

Premiul Junior: Cezar Spinu (clasa a V-a) și Răzvan-Andrei Ștefănescu (clasa a VI-a)

De asemenea, au fost acordate premii „Profesor Marian Scheffel” și 59 de diplome de excelență pentru cultivarea spiritului olimpic.

„Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine. Ce faci pentru alții, rămâne pentru eternitate!” – citatul lui Albert Einstein a inspirat întreaga gală, subliniind valorile care definesc spiritul ștefanist.

Felicitări tuturor olimpicilor, absolvenților și cadrelor didactice care au contribuit la aceste performanțe de excepție! Colegiul Național „Ștefan cel Mare” rămâne un simbol al excelenței educaționale din Bucovina.