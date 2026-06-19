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Rădăuți: Trei persoane arestate preventiv pentru un furt calificat cu prejudiciu de peste 57.500 de euro


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Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și propunerea de arestare preventivă față de trei inculpați cercetați pentru un furt calificat comis în februarie 2025, într-o localitate rurală din județul Suceava.

Potrivit comunicatului Biroului de Informare Publică și Relații cu Presa al Parchetului, în noaptea de 22/23 februarie 2025, doi dintre inculpați au pătruns prin efracție și escaladare într-un imobil, după ce au întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru a scoate din funcțiune sistemul de supraveghere video. Cei doi au sustras o sumă importantă de bani (aproximativ 47.500 euro) și șase lingouri din aur, cauzând un prejudiciu total estimat la circa 57.500 euro.

Al treilea inculpat este cercetat pentru complicitate, fiind acuzat că a furnizat informații despre existența și amplasarea seifului din locuința persoanei vătămate.

Prin ordonanța din 17 iunie 2026, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar la data de 18 iunie 2026, Judecătoria Rădăuți a admis propunerea de arestare preventivă a celor trei inculpați pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei și recuperarea prejudiciului.


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