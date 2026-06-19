Modernizare pe drumul județean DJ 208F: Asfalt nou pe porțiunea Mesteceni – Dumbrăvița – DN 2

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Drumul județean DJ 208F, cu porțiuni care nu au mai văzut asfalt nou de peste 15 ani, a intrat de vineri în modernizare. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat începerea lucrărilor pe traseul Mesteceni – Dumbrăvița – DN 2, în zona Vadu Moldovei, pe o distanță de aproximativ 7 kilometri.

Încă de dimineață, utilajele drumarilor au început să toarne un nou covor asfaltic, înlocuind gropile și denivelările cu un asfalt de calitate.

„În locul gropilor și denivelărilor, vom avea asfalt nou, de calitate, pe un drum important pentru aproape 4.000 de oameni din localitățile pe care le deservește. Este, totodată, un drum folosit și de credincioșii care merg la Mănăstirea Cămârzani”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Pe anumite sectoare, drumul nu a mai văzut asfalt nou din perioada 2008-2012, iar intervenția era necesară de mult timp. Președintele CJ Suceava a precizat că, dacă vremea va permite, lucrările vor fi finalizate în cel mult două săptămâni.

„În afara celor 7 kilometri pe care intervenim acum, vom continua modernizarea acestui drum județean. Avem deja în desfășurare licitația pentru modernizarea a încă două tronsoane: porțiunea balastată care face legătura cu drumul comunal 12A din Manolea și tronsonul Uidești – Țolești, până la limita cu județul Iași”, a adăugat Gheorghe Șoldan.

Lucrările fac parte din programul amplu de modernizare a infrastructurii rutiere județene, menit să îmbunătățească condițiile de trafic și accesibilitatea în zonele rurale ale județului Suceava.