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Conferința „Taina iertării ca martiriu cotidian”, susținută de părintele Constantin Necula la Cetatea de Scaun a Sucevei


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Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), organizează o conferință de excepție dedicată tainei iertării.

Evenimentul, desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic și cu sprijinul Consiliului Județean Suceava și al Muzeului Național al Bucovinei, va fi susținut de părintele Constantin Necula – cadru didactic universitar, doctor habilitat și președinte al ASTRA.

Conferința „Taina iertării ca martiriu cotidian” va avea loc miercuri, 24 iunie 2026, începând cu ora 17:00, la Cetatea de Scaun a Sucevei. Se adresează cadrelor didactice, studenților, clericilor, precum și tuturor iubitorilor de bine și de frumos.

Înscrierea participanților se realizează prin e-mail, la adresa [email protected], în limita locurilor disponibile.

Evenimentul se înscrie firesc în seria manifestărilor dedicate hramului principal al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, propunând un cadru de dialog și reflecție asupra iertării ca virtute fundamentală a vieții creștine, ca expresie a libertății interioare și ca formă de mărturisire cotidiană a Evangheliei lui Hristos.

Comitetul de organizare invită pe toți cei interesați să participe la acest moment de profundă încărcătură spirituală și culturală.


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