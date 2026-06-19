Rădăuți: Doi angajați ai unui ocol silvic, reținuți pentru delapidare și abuz în serviciu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți au dispus reținerea preventivă pentru 24 de ore a doi inculpați cercetați pentru delapidare și abuz în serviciu. Ulterior, la data de 19 iunie 2026, a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei doi, iar aceștia au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit comunicatului Biroului de Informare Publică și Relații cu Presa al Parchetului, cei doi, în calitate de angajați ai unui ocol silvic, în exercitarea atribuțiilor de serviciu privind gestionarea și verificarea stocurilor de material lemnos, și-ar fi însușit și ar fi scos din circuitul legal de evidență și trasabilitate cantități de material lemnos aflate în gestiunea unității silvice.

Ulterior, inculpații ar fi întreprins demersuri pentru modificarea evidențelor și completarea stocurilor, în scopul ascunderii lipsurilor constatate.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii judiciare.