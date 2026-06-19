Urs semnalat în comuna Crucea: Autoritățile au emis alertă RO-ALERT

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Un urs a fost observat vineri, 19 iunie 2026, pe raza comunei Crucea, satul Satu Mare.

Apelul la 112 a declanșat rapid intervenția autorităților, iar populația a fost avertizată prin sistemul RO-ALERT.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, mesajul de avertizare a fost emis pentru a preveni orice incident și pentru a recomanda cetățenilor să rămână în zone sigure.

Echipe ale Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) și ale ISU Suceava s-au deplasat de urgență în zonă pentru a monitoriza situația, a localiza animalul și a dispune măsurile necesare de îndepărtare a ursului din zona populată, în condiții de siguranță.