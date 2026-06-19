Evaluarea Națională 2026: 6.193 de candidați suceveni vor susține examenul în 148 de centre din județ

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Absolvenții clasei a VIII-a se pregătesc pentru Evaluarea Națională (EN VIII) 2026, examenul care evaluează competențele dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Potrivit calendarului oficial, probele scrise se vor desfășura în luna iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate la începutul lunii iulie.

Calendarul EN VIII 2026:

22 iunie 2026 : Limba și literatura română – probă scrisă

: Limba și literatura română – probă scrisă 24 iunie 2026 : Matematică – probă scrisă

: Matematică – probă scrisă 26 iunie 2026 : Limba și literatura maternă – probă scrisă

: Limba și literatura maternă – probă scrisă 1 iulie 2026 : Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

: Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00) 2-3 iulie 2026 : Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

: Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor 4-7 iulie 2026 : Soluționarea contestațiilor

: Soluționarea contestațiilor 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

În județul Suceava, examenul se va desfășura în 148 de centre de examen, cu un centru zonal de evaluare la Școala Gimnazială nr. 8 Suceava (cu punct de lucru la Școala Gimnazială nr. 4 Suceava). Vor participa 6.193 de candidați, dintre care 54 de cazuri speciale (egalizarea șanselor).

Atât candidații din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul să susțină examenul fără taxă. Examenul se desfășoară în conformitate cu Ordinul nr. 6058/29 august 2025 privind organizarea și desfășurarea EN VIII în anul școlar 2025-20