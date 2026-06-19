Loc de joacă modern așteptat de 20 de ani în cartierul George Enescu, vandalizat la scurt timp după inaugurare

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Un episod trist și revoltător a marcat cartierul George Enescu. Locul de joacă modernizat recent pe Aleea Jupiter, așteptat de copiii din zonă timp de 20 de ani, a fost vandalizat în doar câteva minute de un grup de tineri.

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Municipiului Suceava, incidentul a avut loc aseară, după miezul nopții, când 6-7 tineri au distrus elemente ale amenajării. Autoritățile locale au publicat imagini cu persoanele surprinse și solicită ajutorul cetățenilor pentru identificarea lor.

„Vom depune plângere la Poliție, iar cei responsabili vor răspunde penal pentru faptele lor. Totodată, prejudiciul creat va fi recuperat integral de la persoanele vinovate”, se arată în comunicatul Primăriei.

Primăria transmite un mesaj clar: „Nu vom tolera distrugerea investițiilor realizate din banii cetățenilor. Cei care aleg să vandalizeze bunul public trebuie să știe că vor suporta toate consecințele legale ale faptelor lor”.

Autoritățile locale reamintesc că astfel de acte de vandalism afectează întreaga comunitate și îndeamnă la responsabilitate civică și la semnalarea oricăror informații care pot ajuta la identificarea celor implicați.