Concursurile Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență – etapa județeană, la Stadionul „Areni” din Suceava

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Vineri, 19 iunie 2026, Stadionul „Areni” din municipiul Suceava a găzduit etapa județeană a Concursurilor Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență, un eveniment dedicat pregătirii, performanței și spiritului de echipă al celor care intervin în sprijinul comunităților.

La start s-au alăturat două echipaje ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență din județ – SVSU Bosanci și SVSU Frumosu – precum și echipajul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență SPSU Rompetrol Downstream Vatra Dornei.

Prin aceste competiții sunt urmărite obiective esențiale: dezvoltarea și perfecționarea aptitudinilor necesare intervenției în situații de urgență, evaluarea nivelului de pregătire și a capacității de intervenție, promovarea activităților desfășurate de serviciile voluntare și private, precum și consolidarea colaborării și a schimbului de experiență între participanți.

După încheierea tuturor probelor, SVSU Bosanci s-a clasat pe primul loc la categoria serviciilor voluntare, urmat de SVSU Frumosu. La categoria Servicii Private pentru Situații de Urgență, SPSU Rompetrol Downstream Vatra Dornei a îndeplinit cu succes toate probele competiției.

Într-o atmosferă caracterizată de fair-play, profesionalism și voie bună, echipajele clasate pe primul loc la categoriile SVSU și SPSU au obținut calificarea la etapa interjudețeană, care se va desfășura în prima parte a lunii iulie, în județul Bacău.

„Le mulțumim tuturor participanților pentru implicare, dedicare și spiritul de echipă demonstrat pe parcursul competiției! Felicitări câștigătorilor și mult succes la etapa următoare! În același timp, adresăm încurajări tuturor echipelor participante – fiecare experiență contribuie la dezvoltare, iar pasiunea, perseverența și dorința de a fi mai buni sunt la fel de valoroase ca orice trofeu”, se arată în comunicatul organizatorilor.