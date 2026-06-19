Cinci persoane plasate sub control judiciar în urma unei ample operațiuni împotriva contrabandei cu țigarete și produse accizabile în Suceava

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Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, în perioada 17 mai – 13 iunie 2026, 27 de percheziții domiciliare și un flagrant într-un dosar de contrabandă instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate 163.800 de țigarete de proveniență extracomunitară (netimbrate), în valoare de aproximativ 171.990 lei, 29 de litri de alcool etilic fără marcaje fiscale (valoare 1.500 lei), 2.230 kg de butelii cu freon (valoare 304.500 lei), 10.822 articole pirotehnice (valoare 50.000 lei), două telefoane mobile, un autoturism și numerar în lei, euro și dolari (total 62.680 lei, 1.710 euro și 1.100 dolari).

Cercetările au vizat o rețea care se ocupa cu introducerea, depozitarea și valorificarea ilegală a țigaretelor și altor produse accizabile, inclusiv la domiciliu și în incinta Complexului Comercial Bazar.

La data de 18 iunie 2026, față de cinci persoane a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile, cu anumite obligații și interdicții procesuale.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la 526.600 lei.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă, infracțiuni la regimul substanțelor periculoase și infracțiuni la regimul materiilor explozive.