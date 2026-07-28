Greva generală în sănătate a început și la Suceava. Peste 2.000 de angajați din spitalele județului au participă la protest

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Sindicatele din unitățile sanitare sucevene, afiliate Federației Sanitas din România, au declanșat marți, 28 iulie 2026, greva generală pe durată nedeterminată. Protestele sunt susținute de peste 2.000 de angajați din unitățile sanitare din județ, atât membri Sanitas, cât și nemembri de sindicat. Listele de aderare la grevă au fost semnate de salariați din toate categoriile profesionale.

Motivele principale invocate de sindicaliști sunt volumul foarte mare de muncă, generat de deficitul cronic de personal din ultimii ani, precum și actele normative din ultima perioadă care au dus la diminuări salariale. Aceștia consideră proiectul actual al legii salarizării total injust, având în vedere pregătirea și responsabilitatea angajaților din sistemul sanitar. Sindicaliștii avertizează că o consecință imediată va fi părăsirea sistemului public de sănătate de către profesioniștii de elită, care vor alege exodul în străinătate sau munca în sistemul privat.

Pe perioada grevei, activitatea din spitale va fi restrânsă, ca urmare a numărului redus de personal rămas în activitate. În sectoarele vitale, activitatea se va desfășura astfel încât să se asigure îngrijirile necesare, respectând cerințele legii. Personalul aflat în grevă se va afla permanent în incinta unităților, la locurile de muncă, fiind disponibil să intervină prompt în orice situație critică.

Sindicaliștii informează pacienții și aparținătorii că nimeni nu va fi externat forțat și că toți cei internați vor primi îngrijirile de care au nevoie. Cetățenii pot beneficia de serviciile ambulatoriului de specialitate doar după o discuție prealabilă cu medicul responsabil, pentru a verifica dacă pe perioada grevei sunt disponibile toate serviciile solicitate. Pacienții vârstnici, femeile gravide și copiii suferinzi vor beneficia de atenție specială.

„Ne cerem scuze populației pentru disconfortul creat, vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că ne dorim, la fel ca toți cetățenii, servicii medicale de calitate, accesibile tuturor”, a transmis Romică Balan, președintele Uniunii Sindicatelor Județene Sanitas Suceava.