La un an de la inundațiile din Broșteni, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a reconstruit case și a readus speranța

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La împlinirea unui an de la inundațiile devastatoare care au lovit orașul Broșteni și comunitățile din Bazinul Dornelor în noaptea de 27 spre 28 iulie 2025, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă să sprijine familiile greu încercate, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic. Din primele ore ale dezastrului și până în prezent, eparhia s-a implicat constant în curățarea, reconstrucția și refacerea gospodăriilor distruse de aluviuni, prin proiecte concrete de locuințe, renovări și ajutoare materiale.

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În zilele imediat următoare inundațiilor, clericii și credincioșii din cele cinci protopopiate, sprijiniți de alte eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române, s-au mobilizat rapid. Prin Sectorul Social-Filantropic al Centrului Eparhial Suceava, între 28 iulie și 30 august 2025 au fost distribuite aproximativ 11.000 de porții de hrană pregătite de mănăstiri și parohii. 200 de preoți și câteva sute de voluntari au lucrat alături de localnici la curățarea caselor, curților și drumurilor acoperite de mâl. Au fost organizate colecte de bani, produse de curățenie și materiale de construcție, la care s-au alăturat eparhii din țară și din străinătate, instituții publice, companii, fundații și oameni simpli.

Cu sprijinul Arhiepiscopiei au fost construite integral două locuințe: una de 160 de metri pătrați, pe două niveluri, în valoare de 700.000 de lei, și alta de 70 de metri pătrați, pe un singur nivel, în valoare de 250.000 de lei. Pentru alte două familii au fost achiziționate două apartamente – unul cu două camere (32.000 de euro) și unul cu trei camere (42.000 de euro), acesta din urmă cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului. Au fost renovate patru locuințe afectate în proporție de 40–70%, lucrările totalizând 435.229 de lei, iar mai multe familii au primit ajutoare materiale și financiare în valoare de 520.000 de lei.

Una dintre beneficiare a mărturisit: „N-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu, chiar dacă mi-au fost luate casa, animalele, lemnele… În cele din urmă, mi-a dat Dumnezeu oameni buni. N-a durat un an și eu sunt într-o căsuță frumoasă. Tot ce este făcut nu se putea face fără ajutorul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și a oamenilor buni care au contribuit și au muncit. Nu am cuvinte să le mulțumesc, toți au pus mână de la mână și mi-au făcut căsuța înapoi.”

Primarul Alexandru Hurjui a apreciat, de asemenea, implicarea discretă și constantă a Bisericii: „S-a simțit implicarea Bisericii Ortodoxe Române și încă o dată aș vrea să mulțumesc pe această cale, atât în nume personal, cât și în numele comunității pe care o reprezint, Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru grija pe care a purtat-o comunității noastre. Întotdeauna se spune că Dumnezeu lucrează prin oameni (…) Au venit și au ajutat pur și simplu pentru că așa au simțit.”

Lucrările nu s-au oprit. A fost demarată construcția unei a treia locuințe de 160 de metri pătrați utili, aflată acum în etapa finisajelor interioare și exterioare. Pentru finalizare sunt necesare încă aproximativ 300.000 de lei, destinate gresiei, faianței, parchetului, racordărilor la utilități, finisajelor și mobilierului.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților rămâne alături de familiile afectate și continuă să monitorizeze proiectele începute. Cei care doresc să sprijine finalizarea celei de-a treia case pot dona în conturile:

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014 EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110 Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților Mențiune: Ajutor sinistrați