Accidentul de la Cumpărătura:  Un tânăr de 24 de ani a fost aruncat din mașină după ce autoturismul s-a rupt în două



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de luni spre marți, 28 iulie 2026, în jurul orei 23:58, pe DN 2, la intrarea în localitatea Cumpărătura, comuna Bosanci.

Potrivit datelor preliminare din anchetă, un tânăr de 24 de ani din comuna Bosanci conducea un autoturism marca Mercedes-Benz pe direcția Bunești – Suceava.

Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum – ploaie și carosabil umed – autoturismul a intrat în derapaj, a pătruns pe sensul opus de mers, a lovit un cap de podeț, a rulat prin șanț și a lovit un stâlp de electricitate. În urma impactului, mașina s-a rupt în două bucăți, iar șoferul, care se afla singur în autoturism, a fost aruncat în exterior.

Tânărul a fost preluat de un echipaj ambulanțier și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Diagnosticul preliminar stabilit este politraumă prin accident rutier, traumatism cranio-cerebral, suspect de fractură a membrului superior drept, observație fractură de bazin și multiple excoriații.

Conducătorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilometru, însă i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.