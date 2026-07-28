Zeci de sancțiuni pentru bicicliști și utilizatori de trotinete electrice, în doar o săptămână, în județul Suceava

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În perioada 20–26 iulie 2026, polițiștii din județul Suceava au desfășurat o acțiune tematică pe linie de pietoni, conducători de biciclete și utilizatori de trotinete electrice. Potrivit sintezei comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, au fost verificați 393 de conducători de biciclete, 100 de utilizatori de trotinete electrice și au fost legitimați 165 de pietoni.

Pentru nerespectarea regulilor de circulație, polițiștii au aplicat 403 sancțiuni conducătorilor de biciclete, din care 383 au fost cu avertisment. Utilizatorilor de trotinete electrice li s-au aplicat 74 de sancțiuni, dintre care 72 cu avertisment. Pietonilor li s-au aplicat 88 de sancțiuni, 82 dintre acestea fiind, de asemenea, cu avertisment.

În cadrul acțiunii au fost monitorizate 27 de hotspoturi și zone de risc, iar șase structuri de Poliție Locală au fost notificate pentru a sprijini acțiunile de verificare. Polițiștii au urmărit, în principal, respectarea regulilor de circulație pe carosabil, folosirea echipamentelor de protecție și traversarea regulamentară a drumurilor publice.

Acțiunea face parte dintr-un set de măsuri menite să reducă riscul de accidente în care sunt implicați participanți vulnerabili la trafic.