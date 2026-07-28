Miron Crețu, sportiv al ACS Atletic Bucovina Suceava, este campion mondial WUKF la kata. Antrenorul Ovidiu Corduneanu aduce României un nou titlu mondial

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România a găzduit, în perioada 20–26 iulie 2026, unul dintre cele mai importante evenimente ale karate-ului mondial – Campionatul Mondial WUKF 2026, desfășurat la BT Arena din Cluj-Napoca. Competiția, organizată sub egida World Union of Karate-Do Federations și a Federației Române de Karate WUKF, a reunit 2.106 sportivi, 4.519 înscrieri, 47 de țări și 76 de federații.

Printre sportivii care au reprezentat România s-a remarcat Miron Crețu, legitimat la ACS Atletic Bucovina Suceava și pregătit de Sensei Corduneanu Ovidiu – 5 Dan. Tânărul sportiv a cucerit titlul de campion mondial WUKF 2026 în proba de kata, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și aducând României o medalie de aur.

Performanța a fost completată de medalia de bronz obținută în proba de kumite individual – Shobu Nihon – Male | Children A | All Belts | 8 Years and Under | Open. Categoria a reunit 48 de participanți. Miron a câștigat primele trei meciuri consecutiv, două dintre ele fiind încheiate spectaculos prin tehnici Mawashi Geri Ippon. În semifinală, după o lovitură de picior la cap considerată neregulamentară, a fost penalizat, iar cele două puncte i-au fost anulate. Cu toate acestea, a demonstrat caracter și spirit de luptă, încheind pe podiumul mondial.

„Titlul mondial obținut de Miron reprezintă încununarea unei munci desfășurate cu răbdare și profesionalism. În spatele acestei performanțe se află ani de pregătire, sacrificii, disciplină și dorința permanentă de a deveni mai bun. Sunt mândru de evoluția lui și de modul în care a reprezentat România, județul Suceava și ACS Atletic Bucovina”, a declarat antrenorul Corduneanu Ovidiu – 5 Dan.

Sensei a mulțumit Federației Române de Karate WUKF, președintelui federației, membrilor Biroului Federal, staff-ului tehnic și administrativ, arbitrilor internaționali, colegilor antrenori și, în special, părinților, subliniind că astfel de performanțe nu ar fi posibile fără sprijinul și sacrificiile acestora.

Rezultatele confirmă valoarea procesului de pregătire desfășurat în cadrul ACS Atletic Bucovina Suceava și reprezintă o mândrie pentru județul Suceava și pentru karate-ul românesc.