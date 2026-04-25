Polițiștii suceveni au confiscat produse contrafăcute în valoare de mii de lei la Câmpulung Moldovenesc

La data de 24 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Compartimentului de Investigare a Criminalității Economice Câmpulung Moldovenesc, sub coordonarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Suceava, au efectuat un control la un punct de lucru al unei societăți comerciale din municipiul Câmpulung Moldovenesc, situat pe strada Calea Bucovinei.

Cu ocazia verificărilor, au fost descoperite la vânzare mai multe articole de îmbrăcăminte (compleuri trening și tricouri) inscripționate cu mărcile Adidas, Nike, Jordan și Tommy Hilfiger, pentru care reprezentanții unității nu au putut prezenta documente care să ateste originalitatea produselor.

În urma constatărilor, au fost ridicate în vederea expertizării un număr de 47 de articole de îmbrăcăminte, evaluate la aproximativ 8.400 lei. Produsele au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.

Pe numele societății comerciale a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare”, faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Totodată, polițiștii au aplicat o amendă contravențională în valoare de 12.000 lei și au confiscat suma de 911 lei găsită în numerar la punctul de lucru.