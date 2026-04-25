Incendiu de vegetație provocat de un bărbat pe o pășune alpină în zona Argel

La data de 24 aprilie 2026, ora 12:47, pompierii și polițiștii din zona Vama au fost alertați prin 112 cu privire la un incendiu de vegetație pe raza satului Argel, comuna Moldovița.

Echipajele deplasate la fața locului au constatat că incendiul se manifesta pe o suprafață de pășune alpină, pe o creastă, în apropierea lizierei pădurii, fără risc de propagare în fondul forestier.

Au fost afectate aproximativ 3 hectare de vegetație uscată.

Incendiul a izbucnit în zona denumită popular „Polonenca”. La sosirea polițiștilor, focul fusese parțial stins de lucrătorii Ocolului Silvic Moldovița, cu sprijinul mai multor cetățeni.

Din cauza vântului puternic și a vegetației uscate, flăcările s-au extins rapid.Pentru accesul în zona izolată, fără drum auto, au fost mobilizate două autovehicule TAF-uri de la Ocolul Silvic Moldovița.

Ulterior, au intervenit și pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, care au asigurat stingerea completă a incendiului și monitorizarea zonei pentru prevenirea reaprinderii.

Nu au fost înregistrate victime omenești. Incendiul a afectat o porțiune de teren aparținând unui bărbat de 52 de ani, din comuna Moldovița, precum și o suprafață de pășune a Primăriei comunei Moldovița.Pompierii au stabilit că sursa probabilă de aprindere a fost „flacără / foc în aer liber”.

Din cercetările efectuate a rezultat că incendiul a fost provocat din culpă de către bărbatul de 52 de ani, care a folosit focul deschis pentru igienizarea terenului, fără respectarea normelor legale de prevenire a incendiilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „distrugere din culpă”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 255 alin. (1) din Codul Penal. Cercetările sunt efectuate de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Moldovița.