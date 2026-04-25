Accident la Vicovu de Jos: biciclist accidentat de un Audi, șoferul a fugit de la locul impactului și susține că nu a sesizat impactul

La data de 24 aprilie 2026, în jurul orei 16:20, pe DN 2H, pe raza localității Vicovu de Jos, un bărbat de 56 de ani, care circula cu bicicleta din direcția Bivolărie spre Vicovu de Jos, a fost acroșat în partea stângă de un autoturism marca Audi, model combi, de culoare închisă.Impactul l-a dezechilibrat pe biciclist, acesta căzând pe partea dreaptă a carosabilului, în apropierea unei stații de carburanți.

Șoferul autoturismului și-a continuat deplasarea către strada Câmpului din localitate, fără să oprească.

Bărbatul accidentat s-a ridicat și s-a deplasat spre domiciliu. Ulterior, la recomandarea unei rude, s-a prezentat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost diagnosticat cu contuzie pumn stâng și traumatism cranio-cerebral ușor, fiind considerat rănit ușor.

Testarea cu etilometrul a indicat o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată de către unitatea spitalicească și a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

În noaptea de 24 spre 25 aprilie 2026, în jurul orei 01:00, un tânăr de 21 de ani, din localitatea Bivolăria, s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Rădăuți și a recunoscut că el se afla la volanul autoturismului Audi implicat în eveniment. Acesta a declarat că nu și-a dat seama că l-a lovit pe biciclist, motiv pentru care a părăsit locul accidentului.

Tânărul a fost testat cu etilometrul și cu aparatul drugtest, rezultatele fiind negative. Ulterior, cu acordul său, i-au fost recoltate probe biologice de sânge la Spitalul Municipal Rădăuți.

Polițiștii i-au reținut permisul de conducere, eliberându-i o dovadă fără drept de circulație. Acesta nu mai are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice începând cu data de 25 aprilie 2026.