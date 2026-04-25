CSU Suceava a câștigat la Turda cu 29-28 și leagă trei victorii la rând

Echipa de handbal masculin CSU Suceava a reușit o performanță notabilă sâmbătă, 25 aprilie 2026, în etapa a 20-a a Ligii Naționale (Liga Zimbrilor). Pe terenul nou al formației Potaissa Turda, sucevenii s-au impus cu scorul strâns de 29-28, într-un meci extrem de disputat.

Golgheterii CSU Suceava au fost:Adrian Tîrzioru – 6 goluriClaudiu Lazurcă – 4 goluriCodrin Radu și Codrin Dascălu – câte 3 goluriEmanuel Șerban, Cătălin Zarițchi, Teodor Ilucă, Alexandru Bologa, Răzvan Gavriloaia – câte 2 goluriSorin Grigore, Andrei Bruj, Bogdan Niculaie – câte 1 gol.

Antrenorul Bogdan Șoldănescu a condus echipa spre acest succes important.

Înaintea partidei, CSU Suceava pleca la Turda cu gândul clar la victorie, motivată de forma bună din ultima perioadă. Antrenorul Bogdan Șoldănescu declara: „Nu foarte multe echipe merg la Turda ca favorite. Au o echipă redutabilă, de câțiva ani se bat mereu în fruntea clasamentului, dar am mai reușit să ne întoarcem cu puncte de la Turda și vrem să facem acest lucru și de această dată. Ar însemna să legăm trei victorii la rând și ne-am putea clasa pe un loc mai sus la finalul campionatului.”

Jucătorii Sorin Grigore și Codrin Radu subliniau moralul ridicat din vestiar și dorința de a obține un rezultat pozitiv pe un teren dificil, unde Potaissa Turda era considerată favorită, mai ales în noua sală. Victoria de la Turda îi conferă sucevenilor un impuls puternic în clasament, confirmând ambițiile de a urca în ierarhie prin rezultate consistente.