Pompierii suceveni au demonstrat profesionalism, rapiditate și spirit de echipăla prima etapă a Competiției Naționale de Descarcerare și Prim Ajutor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava au demonstrat încă o dată profesionalism, rapiditate și spirit de echipă la Competiția Națională de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat – etapa I.

Pe parcursul a două zile, echipajele din subunitățile de intervenție ale ISU Suceava s-au întrecut în scenarii complexe de accidente rutiere cu victime multiple, precum și în alte situații de urgență care pun în pericol viața persoanelor. Competiția a pus la încercare nu doar viteza de intervenție, ci și strategia, coordonarea și capacitatea de a lua decizii corecte sub presiune.

„Fiecare scenariu, fiecare decizie și fiecare secundă au reflectat aceeași realitate: salvatorii sunt pregătiți, în orice moment, să intervină pentru cei aflați în nevoie”, se arată în comunicatul ISU „Bucovina”.

Competiția Națională de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat are ca principal obiectiv perfecționarea deprinderilor practice ale salvatorilor prin simulări cât mai apropiate de situațiile reale întâlnite în teren. Evenimentul contribuie la identificarea celor mai eficiente metode de acțiune, la evaluarea capacității de reacție rapidă, la îmbunătățirea coordonării între echipaje și la promovarea soluțiilor inovatoare în domeniul salvării de vieți și acordării primului ajutor calificat.

Dincolo de clasamente și probe, cele două zile au reprezentat o demonstrație autentică de profesionalism, curaj, dedicare și spirit de echipă. Pompierii suceveni au arătat încă o dată că sunt pregătiți permanent să facă față provocărilor, indiferent de complexitatea intervențiilor.