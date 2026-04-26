Două echipaje ale Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, premiate la Concursul Național „LitBild – Literatur (umge)bildet” de la Iași

Elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au obținut rezultate bune la cea de-a doua ediție a concursului național „LitBild – Literatur (umge)bildet”, organizat sâmbătă, 25 aprilie 2026, de Catedra de Germanistică a Facultății de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Competiția, care a reunit peste 40 de licee cu tradiție din întreaga țară, i-a provocat pe elevii pasionați de limba și literatura germană să prelucreze creativ romanul „Pana de automobil” (Die Panne) de Friedrich Dürrenmatt – o operă profundă care explorează teme precum conștiința morală, responsabilitatea individuală, vinovăția și limitele justiției umane.

Rezultatele obținute de colegiul rădăuțean:

Locul al II-lea – Echipajul format din elevele Buzic Diana (clasa a IX-a G), Diaconescu Ecaterina (clasa a IX-a E) și Tănase Anastasia (clasa a IX-a D).

Locul al III-lea – Echipajul format din elevii Cozminiuc Ariadna, Joltea Maria, Mitric Sebastian, Puiu Albert Gabriel (clasa a X-a B) și Șpac Ligia (clasa a X-a B).

Ambele echipe au fost coordonate de profesoara Angelica Popovici și profesorul Florin George Popovici.

Participanții au amenajat standuri creative în cadrul târgului de proiecte și au susținut prezentări impresionante în fața unui juriu format din profesori ai Catedrei de Germanistică UAIC, studenți din anii terminali și masteranzi. Evaluarea a ținut cont atât de originalitatea interpretării operei, cât și de calitatea prezentării și a materialelor realizate (machete, postere, elemente multimedia etc.).