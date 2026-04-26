„Mai multe regenerabile nu înseamnă automat energie mai ieftină”. Analiza dură a președintelui Asociației Energia Inteligentă

Președintele Asociației Energetice din România (AEI), Dumitru Chisăliță, atrage atenția într-o analiză amplă că mitul potrivit căruia creșterea producției de energie din surse regenerabile duce automat la prețuri mai mici pentru consumatori este fals și periculos.

Potrivit expertului, deși regenerabilele pot reduce prețul marginal în anumite ore (mai ales la prânz, când producția solară este maximă), ele pot crește costul total al sistemului energetic dacă nu sunt însoțite de investiții masive în rețele, stocare, flexibilitate și management performant.

„Creșterea producției de energie solară și eoliană nu garantează scăderea prețului final la consumator. Ea poate reduce prețul în anumite ore, dar poate crește costul total al sistemului”, subliniază Dumitru Chisăliță.

Cauzele reale ale prețurilor mari la energie electrică

Analiza identifică o serie de factori structurali care împing prețurile în sus:

Blocaje în accesul la rețea (ATR-uri) – proiecte speculative blochează capacitate reală, întârziind proiectele mature (pondere estimată până la 4%);

– proiecte speculative blochează capacitate reală, întârziind proiectele mature (pondere estimată până la 4%); Canibalizarea regenerabilelor – prețuri foarte mici sau negative în orele de producție maximă și prețuri ridicate în rest (pondere până la 8%);

– prețuri foarte mici sau negative în orele de producție maximă și prețuri ridicate în rest (pondere până la 8%); Costuri fixe ale centralelor clasice – centralele pe gaz și cărbune funcționează mai puține ore, ceea ce face ca costurile fixe să se împartă la mai puțini MWh produși (pondere până la 13%);

– centralele pe gaz și cărbune funcționează mai puține ore, ceea ce face ca costurile fixe să se împartă la mai puțini MWh produși (pondere până la 13%); Lipsa stocării și a flexibilității – dezechilibre, curtailment și prețuri de vârf ridicate (pondere până la 7%);

– dezechilibre, curtailment și prețuri de vârf ridicate (pondere până la 7%); Rețele vechi și congestii – pierderi tehnologice mari și investiții tardive (pondere până la 17%);

– pierderi tehnologice mari și investiții tardive (pondere până la 17%); Prosumatori compensați cantitativ – livrează energie ieftină și primesc compensație la preț mare (pondere 4%);

– livrează energie ieftină și primesc compensație la preț mare (pondere 4%); Management ineficient și politizat al companiilor de stat, piață nelichidă, legi populiste și lipsa unui integrator sistemic.

Exemplu concret: pe 26 aprilie 2026, pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), prețul mediu era de 36,63 euro/MWh, dar cu diferențe extreme – Peak la -21,28 euro/MWh și Off-Peak la 94,54 euro/MWh. Aceasta ilustrează perfect un sistem dezechilibrat.

„Energie ieftină = producție potrivită + rețea adecvată + stocare corectă + piață lichidă + management competent + reglementare curată”, concluzionează președintele AEI.

Dumitru Chisăliță avertizează că, fără reforme structurale profunde – deblocarea reală a rețelelor, investiții corelate în stocare și rețele, management performant și reguli stabile – prețurile la energie vor rămâne ridicate sau vor continua să crească, indiferent de capacitatea instalată din regenerabile.

Analiza sa vine într-un moment critic, în care Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan gestionează portofoliul Energiei, iar discuțiile despre listarea companiilor de stat și reformele sectorului sunt tot mai intense.

Concluzia expertului: „Fără reforme, prețurile cresc mult; cu reforme, cresc mai puțin sau se stabilizează; abia după amortizarea investițiilor și funcționarea corectă a sistemului, prețurile pot scădea real.”

Declarațiile președintelui AEI reprezintă un semnal de alarmă pentru autorități și un apel la o abordare realistă și integrată a tranziției energetice, dincolo de sloganuri politice.