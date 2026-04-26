Organizația Foaie Verde din Bucovina a transmis un comunicat de presă dur la adresa clasei politice românești și a premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză de accentuarea sărăciei în rândul populației.

Potrivit sursei, România înregistrează în 2026 cea mai ridicată rată a sărăciei din Uniunea Europeană, o situație care nu s-a instalat peste noapte, ci s-a agravat constant sub guvernele provenite din fostul PD/PDL, transformat ulterior în PNL.

„Sărăcia românilor este venită din urmă și se accentuează puternic atunci când România este condusă de progeniturile vechiului PD, vopsit acum în PNL. Actualul premier, domnul Ilie Bolojan – alintat de noi Ilie Sărăcie – poartă o responsabilitate majoră în acest sens”, se arată în comunicat.

Critici locale privind prioritățile investițiilor

Foaie Verde din Bucovina atrage atenția și asupra modului în care sunt gestionate monumentele istorice din Suceava. Organizația apreciază investițiile masive în reabilitarea Cetății de Scaun, dar critică neglijarea Curții Domnești – un alt edificiu istoric de o importanță majoră, considerat locul unde se țineau ședințele guvernului Moldovei Mari.

„Este bine să ai grijă de trecut și de istorie, dar nu numai de o parte a ei. Curtea Domnească este lăsată în paragină, în timp ce se pompează tone de bani în modernizarea Cetății de Scaun”, subliniază sursa.

Comunicatul este semnat de Dan Acibotăriță, coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina.